Fener’in sıkıntısı 8 numara

FENERBAHÇE'DE Pazar günü oynanacak Giresunspor maçı öncesi 8 numara krizi yaşanıyor. İsmail Yüksek sakatlığı Arao ve İrfan Can Kahveci'de kart cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Kanarya'da Crespo ve Zajc'ın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Miha Zajc'ın sakatlığını atlatması teknik heyeti sevindirirken teknik bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç son haftalarda takımda hissedildi. Arao, İsmail ve İrfan'ın yokluğunda tam zamanında dönen Zajc, bir sürpriz olmazsa maça 11 de başlayacak. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi deneyimli orta saha ile sözleşme uzatma konusunda ısrarcı. Yıllık 600 bin Euro kazanan oyuncuya 1.5 milyon Euro teklif edildi.

KOZU ARDA VE VALENCİA

Bu arada Fenerbahçeli oyuncular kupa maçının ardından tamamen lige odaklandı. Luan Peres'in ve Szalai'nin takıma katılması Jesus'un elini kuvvetlendirdi. Portekizli teknik adam ligde zor günler yaşayan Giresunspor engelini yine ilk dakikalardan aşmak istiyor. Golleri erken bulup rahat bir galibiyet isteyen tecrübeli teknik adam, son dakika stresi yaşamaktan yana değil. 68 yaşındaki çalıştırıcı Arda Güler dışında hazır görmesi halinde Enner Valencia'yı da bu maçın ilk 11 başlatacak.