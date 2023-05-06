Fenerbahçe Kent’i kaptı

ÖNÜMÜZDEKİ sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İngiliz basınından bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alınan bilgiye göre sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyu gündemine aldı. The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme teklif ettiği bahsedilirken Premier Lig ekiplerinin de ciddi ilgisi olduğu belirtildi. Özellikle tekrar Premier Lig'e dönen Burnley'in İngiliz oyuncuyu ikna etmek için ciddi çaba sarf ettiği iddia edildi.

5 YILDIR İSKOÇYA'DA

Liverpool alt yapısından yetişen Ryan Kent, 5 yıldır Glasgow Rangers'ın formasını giyiyor. Başarılı ve istikrarlı bir görüntü çizen İngiliz kanat oyuncusu, İskoçya Premier Ligi'nde 5 sezonda 130 maça çıktı. Kent bu maçlarda 26 gol atarken, 35 asist yapma başarısı gösterdi.