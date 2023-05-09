Fenerbahçe’de sürpriz görüşme

FENERBAHÇE'NİN deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus'u dün saat 15.00'te kulüp binasına çağırarak özel bir görüşme gerçekleştirdi. Son 3 maçta 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de Koç ile Jesus'un son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla ilgili konuştuğu belirtildi.

DETAYLI RAPOR İSTEDİ

KOÇ'UN yolları ayırmak gibi bir gündemle Jesus'u kulübe davet etmediği öğrenildi. Kanarya'nın çok kritik olan Giresunspor maçında puan kaybetmesi, kötü futbol oynaması nedeniyle Ali Koç'un Jorge Jesus'tan geniş çaplı bir rapor istediği kaydedildi. Ali Koç'un Beşiktaş, İstanbulspor ve Giresunspor maçlarıyla ilgili bilgiler aldığı vurgulandı. Jesus Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez bu şekilde kulübe davet edildi. Sahasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a ise 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, ligde oynadığı son yedi maçta dört galibiyet alabildi.

NAPOLİ YİNE DEVREDE

NAPOLİ, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı. La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı. 'Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler' başlığı ile verilen haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu da yer aldı. Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min- Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin altı çizildi.