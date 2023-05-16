Rota İskoçya

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer listesini oluşturmaya başladı. İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Glasgow Rangers ile bu yaz sözleşmeleri bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Kent ve santrafor Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. İki oyuncunun da menajerleriyle irtibata geçen Fenerbahçe, anlaşma zemini sağlanması durumunda iki futbolcuyu da İstanbul'a davet edecek.

EŞİ İSKOÇYA'YA VEDA ETTİ

Kent ile daha önce görüşen ve belirli bir mesafe kat eden sarı-lacivertliler, aynı takımdan Morelos'u da kadrosuna katarak yıldız isimlerin adaptasyon sürecini hızlı atlatmaya çalışacak. Bu sezon Rangers formasıyla toplam 44 maça çıkan Alfredo Morelos 12 gol 7 asistlik performans sergilerken, 44 maça çıkan Ryan Kent 3 gol 10 asist kaydetti. Öte yandan Morelos'un eşi Yesenia, İskoçya'ya ve arkadaşlarına veda etti. Yesenia, Instagram'da arkadaşlarına 'elveda demek' başlığıyla bir hikaye yayınladı.