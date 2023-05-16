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Haberler Fenerbahçe Rota İskoçya

Rota İskoçya

Gelecek sezon planlamalarına başlayan Fener, gözünü Rangers’a çevirdi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, Rangers'dan Morelos ve Kent'i kadrosuna katacak.

16.5.2023

Gazete

Rota İskoçya

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer listesini oluşturmaya başladı. İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, Glasgow Rangers ile bu yaz sözleşmeleri bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Kent ve santrafor Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak istiyor. İki oyuncunun da menajerleriyle irtibata geçen Fenerbahçe, anlaşma zemini sağlanması durumunda iki futbolcuyu da İstanbul'a davet edecek.

EŞİ İSKOÇYA'YA VEDA ETTİ
Kent ile daha önce görüşen ve belirli bir mesafe kat eden sarı-lacivertliler, aynı takımdan Morelos'u da kadrosuna katarak yıldız isimlerin adaptasyon sürecini hızlı atlatmaya çalışacak. Bu sezon Rangers formasıyla toplam 44 maça çıkan Alfredo Morelos 12 gol 7 asistlik performans sergilerken, 44 maça çıkan Ryan Kent 3 gol 10 asist kaydetti. Öte yandan Morelos'un eşi Yesenia, İskoçya'ya ve arkadaşlarına veda etti. Yesenia, Instagram'da arkadaşlarına 'elveda demek' başlığıyla bir hikaye yayınladı.

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