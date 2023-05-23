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Haberler Fenerbahçe Fener’de İrfan Can belirsiz

Fener’de İrfan Can belirsiz

Ligde 6 maçta eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 8 gol gördü.

23.5.2023

Gazete

Fener’de İrfan Can belirsiz

FENERBAHÇE'NİN sezon başında Göztepe'den sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat konusunda belirsizlik hakim. Sarı-lacivertli ekibin genç eldiven için satın alma opsiyonunu kullanma kararı vermesine karşılık, 1.2 milyon Euro'luk bonservis bedelinin kulübe ağır geldiği iddia edildi. 500 bin Euro'ya kiralanan İrfan Can'ın toplam maliyetinin 1.7 milyon Euro'ya varması sarı-lacivertli yönetimi düşündürüyor.

İNDİRİM BEKLENİYOR
GENÇ file bekçisi, "Görüşmeler devam ediyor" derken, pazarlıklarda Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın bonservisi için 500 bin Euro teklif ettiği Göztepe'nin ise sözleşmede yer alan 1.2 milyon Euro'da direttiği biliniyor. Fenerbahçe yönetiminin birinci kalecisi Altay'ın bonservisini 1.5 milyon Euro'ya aldığı ortamda kaleci İrfan Can Eğribayat için bu rakamın üzerine çıkmak istemediği öne sürülürken ligin bitimiyle birlikte orta yolun bulunması bekleniyor.

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