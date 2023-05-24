Kupa şöleni

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Müsabakayı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Bu mücadelenin de berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belli olacak.



MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın da mücadelede görev alamayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

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