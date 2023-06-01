Ali Koç’a büyük tepki

BİTİME iki hafta kala şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a büyük öfke var. 5 sezonda, 70'ten fazla futbolcu transfer ederek rekor harcama yapan, 9 teknik adamla çalışan Koç, ligde yine hüsrana uğrarken, sezona büyük umutlarla başlayan ve üst üste başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertlilerde kaçan şampiyonluk sonrası taraftarlar, başkan Ali Koç'u bir kez daha istifaya davet etti.

2013-2014 sezonundan bu yana şampiyonluk hasreti çeken, Koç'un başkanlığında şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe'de taraftarlar, 'Fenerbahçe babanın çiftliği değil' diyerek Koç'a tepkilerini gösterdi. 2018 yılında göreve gelen Koç, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetmişti. Aradan geçen 5 sezonda Fenerbahçe henüz bir kupayla tanışamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da tribünlerden, "Söylesene başkan; ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklindeki tezahüratlarla Ali Koç'a tepkilerini dile getirdi. Koç döneminde iki Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzonspor ve bir de Başakşehir şampiyonluğu gören sarı-lacivertli futbolseverler, Antalya maçı sonrası "Aziz Yıldırım oley" tezahüratları yaptı.