Fenerbahçe kaynıyor

GALATASARAY'IN şampiyonluğunun yanı sıra derbide yenilen 3 gol ve ortaya koyulan kötü oyunun ardından Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı. Ülker Stadyumu'nun ve Samandıra'nın önünde protestolar yapan 12. adam hem sosyal medyada hem de tribünlerde Ali Koç'u istemediklerini dile getirdi. Başkan Koç, bu tepkiler üzerine Fenerbahçe resmi sitesinde yer alan bir açıklama yaptı.

Olağanüstü Genel Kurul taleplerini anlayış ve saygıyla karşıladıklarını aktaran Koç, "Henüz bir başkan adayının olmamasının, olağanüstü seçimli genel kurulun Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı bir gerçektir. Gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

JESUS İLE İPLER KOPTU

ÖTE yandan, yönetim ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ipler de artık tamamen koptu. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Jesus'tan istifa beklentisi doğarken, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi. Yönetim ise Türkiye Kupası Finali sonrası Jesus ile yolları ayırmayı düşünüyor.

ALİ KOÇ İLKLERİ YAŞATIYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, taraftara ilkleri yaşatıyor. İşte madde madde Koç döneminde derbilerde alınan başarısızlıklar; 1- Fenerbahçe, 110 yıl sonra ilk kez bir sezonda Galatasaray'la oynadığı tüm maçları hiç gol atamadan kaybetti. 2- Ali Koç'un başkan seçildiği 2018 yılından bu yana Fenerbahçe hiç şampiyon olamadı. 3- G.Saray, 32 yıl sonra ligde iki maçta da F.Bahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligde en son 1990-91 sezonunda rakibini iki maçta da yenmişti. 4- F.Bahçe, Galatasaray derbisini isabetli şut atamadan tamamladı. 5- Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 20 derbide 3 galibiyet alabildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE SÜRPRİZ BAŞKAN ADAYI

FENERBAHÇE'DE başkan Ali Koç'a yeni bir rakip çıktığı öne sürüldü. Aziz Yıldırım'ın desteklediği öne sürülen yönetim kurulu üyesi Ozan Balaban'ın Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Koç'un karşısına çıkacağı iddia edildi. Koç daha önce yaptığı açıklamada "Aday çıkarsa kongre kararı alırım" demişti.