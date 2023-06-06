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Fenerbahçe, ZTK final maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İHA

06.06.2023, 18:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 18:30

Fenerbahçe, ZTK final maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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