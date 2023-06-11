İzmir’deki müthiş final Atv’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı bugün İzmir'de yapılacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşacak.

Final mücadelesi ATV'den yayımlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral'ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

GÜÇLÜ RAKİPLERİ GEÇTİ

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi, son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek 9 yıllık kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Turuncu-lacivertliler ise iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez almanın derdinde.

JESUS VE KOÇ İLK KUPAYA YAKIN

Sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de elde bir tek Türkiye Kupası kalırken, teknik direktör Jorge Jesus ve başkan Ali Koç ilk kupayı kazanmaya yakın. Portekizli teknik adam tüm planlarını hazırlarken, sarı-lacivertli kulüpte bu müsabakanın ardından köklü değişimlerin yaşanması bekleniyor. Özellikle Koç'un bu maçın sonucuna göre Jesus ile yola devam edip etmemeye karar vermesi bekleniyor.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak. Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

BELÖZOĞLU'NUN PLANI HAZIR

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, final maçı için planlarını hazırladı. Fenerbahçe ile sezon içerisinde 2 kez karşılaşan ve bu maçlarda derslerini çalışan genç teknik adam, teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasına ulaşmanın planlarını hazırladı. Başakşehir'de zorlu maç öncesi eksikler ise can sıkıyor. Szysz, Mahmut, Okaka ve Efe Koyuncu kesin olarak maçta forma giyemeyecek. Aleksic, Ömer Ali ile Karzev'in durumu ise maç saati belli olacak.

HEDEFİ AVRUPA KUPALARI

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek. Ligi Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı. Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.