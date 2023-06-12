Kupa Fenerbahçe’nin

Ziraat Türkiye Kupası, İzmir'deki finalde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe'nin oldu. Karşılaşmaya sarı-lacivertliler golle başladı. 1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 1-0. 11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in yaptığı ortaya dokunan Serdar'ın şutu az farkla auta gitti. 30. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao'nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.İkinci yarıya Başakşehir baskılı başlasa da özellikle orta sahada üstünlük kurmayı başaramadı. 56'da ceza sahasına giren Arda'nın şutu kalecide kaldı. 68'de Başakşehir atağında sol kanattan yapılan ortada Keny ile kaleci İrfan Can topa yükselirken havada çarpıştı. İki futbolcu yere düşerken, topu önünde bulan Januzaj golü attı ancak hakem faul düdüğünü çaldı. Kaleciye faul yapıldığını belirten Atilla Karaoğlan, itiraz eden Deniz'e ve yedek kulübesinde tartışan 2 antrenöre sarı kart gösterdi. 89'da ara pasıyla defansın arkasına sarkan Keny, topu yerden içeriye çevirdi ancak savunma topu kornere çeldi. Kalan dakikalar sonuç vermedi ve sarılacivertliler 2-0'lık galibiyetle 61'inci Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.Taraftarlar, İzmir'deki mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Maçın biletleri çıktığı gün tükenirken, tribünlerin çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarları oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar maraton tribünü ve kuzey kale arkalarında otururken, Başakşehirli futbolseverler ise kapalı tribün ve güney kale arkasından takımlarına destek verdi. Maç öncesi sahaya Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yazısıyla gösteri ekibi çıktı ve statta dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca iki kulübün bayrakları da saha ortasında sergilendi.Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne yeni sezonda giyeceği çubuklu formasıyla çıktı. Final maçında ilk kez görücüye çıkan forma, maçın hemen ardından Fenerium mağazalarında satışa çıktı. Sosyal medyada da genel olarak yeni sezon formalarının beğenildiği ifade edildi.Fenerbahçe'nin Portekizli hocası karşılaşmanın ardından göreve devam etmeyeceğini açıkladı Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen teknik direktör Jorge Jesus dünkü kupa mücadelesinin ardından yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli ekipteki görevinden ayrıldığını açıkladı. Portekizli hoca, ayrılık kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"F.Bahçe tarihine kupa kazanarak geçtim. Artık F.Bahçe'nin tekn k direktörü değilim. F.Bahçe'de çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirecek miyim diye bekleyeceğim." Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu maçlardan 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.Geride kalan sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak elinde sadece Türkiye Kupası kalan Fenerbahçe, dün oynanan finalde Başakşehir'i yenerek kupa hasretine son verdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve taraftarlar maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, 10 yıl sonra müzesine kupa götürmenin mutluluğunu yaşadı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in bulunduğu görsele de yer verdi.