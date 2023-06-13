Fenerbahçe’ye Montella geliyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella'nın oturacağı öne sürüldü. Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı. Adana Demirspor'un dün yollarını resmen ayırdığı İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi. Anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması beklenirken, diğer adaylarla da pürüz çıkması halinde temas kurulacak. Yönetim daha önce Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı isimlerini gündeme almış ancak listenin bir numarasına Vincenzo Montella'yı yazmıştı.Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri çeken Montella, 37 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor, Süper Lig'i bu sezon 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacağı açıklandı. Kulübünsosyal medyadan paylaştığı videoda Kent, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak kazanmak" diye konuştu.