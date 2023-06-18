F.bahçe’de olaylı kongre

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu, dün gergin bir ortamda yapıldı. Bazı üyeler yönetimi eleştirirken, bazı üyeler ise siyasete çok fazla vakit ayıran Uğur Dündar'a tepki gösterdi. Başkan Ali Koç konuşurken istifa çağrısı yapıldı. Bazı üyeler, "Fenerbahçe her zaman taraftarındır" diye bağırdı. Ali Koç protestolar nedeniyle konuşmasına devam edemedi. Yönetim taraflı üyelerin istifa seslerine karşı gelmesi üzerine ortalık karıştı. Üyeler birbirine girince toplantıya ara verilmek zorunda kalındı.

YENİ HOCA TÜRK OLACAK

Verilen aranın ardından konuşmasına devam eden Ali Koç, birlik çağrısı yaptı ve yeni teknik direktör konusuna da değindi. Üyelerin genel olarak Türkiye ligini bilen yabancı bir hoca istediğini anlatan Koç, "Bu kriterlere uyan teknik direktör sayısı 3'ü geçmiyor. Bizim ortak görüşümüz, camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak" dedi. Konuşmasının sonunda kongre çağrısı yapanlara ve kendisini eleştiren Aziz Yıldırım'a da cevap veren Başkan Koç, "Bizi aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben sizi böyle tanımıyordum, çok değişmişsiniz. Bir şey söyleyecekseniz gelin kürsüde söyleyin. Siz niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? Sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız. Mali çıkarları koruma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDEN DÜNDAR KARARINDAN VAZGEÇTİ

Toplantıda çok fazla siyaset yapmakla suçlanan Uğur Dündar da tepki gördü. Bazı üyelerin "Siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar Fenerbahçe için konuşsaydınız" eleştirileri üzerine söz alan Dündar protestolar için "provokasyon" dedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Dündar, "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını #Cumhuriyetin- Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım" ifadelerini kullandı. Ancak Dündar, yaklaşık 2 saat sonra kararından dönerek görevine geri döndü.