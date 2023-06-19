F.Bahçe’de teknik trafik

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardandan gündem hoca konusuna evrilirken, önceki günkü mali kongrede başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrası dört isim ön plana çıktı. Koç yaptığı açıklamada, yerli ve camiayı iyi tanıyan bir hoca istediklerini belirtmişti. Bunun üzerine akıllara Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve şuan takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Ersun Yanal ile İsmail Kartal geldi. Bahsi geçen hocalar kendilerine henüz bir teklif gelmediğini belirtse de sarı-lacivertli takıma açık kapı bırakmayı da ihmal etmediler. Bu gelişmeler üzerine taraftarlarda sosyal medyada ikiye bölündü. Fakat büyük bir çoğunluk Volkan Demirel'in takımın başına gelmesi gerektiğini belirtti. Demirel'de önceki gün yaptığı açıklamada, "Şu aşamada konuşmak doğru olmaz. Hayırlısı olsun. Tabi ki hayalim Fenerbahçe'yi çalıştırmak" ifadelerini kullanarak kafaları karıştırdı. Yönetimin önümüzdeki günlerde toplanarak bu dört isim üzerinde toplantı yapacağı öne sürülürken, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın isminin de hala masada olduğu öğrenildi.

YILMAZ VURAL: BEN GÖREVE TALİBİM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yerli ve camiayı tanıyan bir hocayla yola devam edeceklerini belirten açıklamasının ardından ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan flaş hamle geldi. Vural Fenerbahçe'de görev yapmak istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Antrenörlük hayatıma başladığımda beri hep yanı şeyleri söylüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'yi çalıştırmaktan onur duyarız. Fenerbahçe Türk hocayla çalışma konusunda doğru bir karar vermiş. Fenerbahçeli ne istiyor? Fenerbahçe'nin derdi ne? Bunları hisseden ve yaşayan bir insanın tabii ki uzmanlığı da varsa bu olayı dokuz bilinmeyenli bir denklem gibi sunmanın bir anlamı yok. Ben bu işin hem sosyolojik boyutunu hem de Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bildiğim için uzmanlığımla her zaman bu göreve talip oldum. Böyle bir görev bize teklif edilmiş olsa kimseyi mahcup etmeyiz."