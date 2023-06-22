Fener’de gündem Arda

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği dün gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Avrupa devleri Ajax, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool, Milan, Napoli, Newcastle United, Arsenal, Tottenham ve Borussia Dortmund'un radarında olan futbolcu dün Başkan Ali Koç ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası farklı iddialar ortaya atıldı. Görüşmeye babası ile katılan Arda'nın durumu ile ilgili öne sürülen iddialar dikkat çekti. Genç yıldızın 2 yıl daha kulüpte kalacağına yönelik haberler öne sürülürken ayrılma ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor.

35 MİLYON EURO'YA ÇIKARILACAK

İddiaya göre Arda Güler kalırsa sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi 35 milyon Euro'ya çıkarılacak ve takımın en çok kazanan isimleri arasına da girecek. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi ve konuyu netleştirmesi bekleniyor.

FAVORİ İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, göreve en yakın ismin İsmail Kartal olduğu öğrenildi. Yönetimin, camiayı tanıyan ve aynı zamanda tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isterken, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel isimleri gündeme gelmişti. Aykut Kocaman'ın, "Bu denklemin içinde yokum" açıklaması, Emre Belözoğlu'na ise Ali Koç tarafından sıcak bakılmaması nedeniyle bu isimlerin Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenmiyor.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Adaylardan Volkan Demirel ise Hatayspor'da devam edeceğinin sinyalleri verdi. Bu gelişmelerin ardından F.Bahçe teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak İsmail Kartal ismi öne çıktı. Kartal, Demirel'e oranla daha tecrübeli olması nedeniyle de yönetimin bir numaralı adayı. F.Bahçe kararını kısa sürede açıklayacak.

DZEKO HEYECANI

FENERBAHÇE'DE Arda Güler dışında ismi gündemden düşmeyen Edin Dzeko ile ilgili de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İnter formasını giyen yıldız oyuncunun tatil için Türkiye'yi tercih ettiği bilinirken önümüzdeki günlerde F.Bahçe ile transfer masasına oturacağı iddia edildi. Edin Dzeko'nun sarı-lacivertli ekiple anılması sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecana neden olurken dün bütün gün futbolcuyla ilgili yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM CUMA GÜNÜ BASININ KARŞISINDA

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın dün bir televizyon programına çıkıp mevcut başkan Ali Koç'a yanıt vereceği program sunucunun rahatsızlanması üzerine iptal edildi. Aziz Yıldırım'ın yarın basın mensuplarıyla bir araya geleceği ve önemli açıklamalar yapacağı açıklandı.