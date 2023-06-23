Dzeko Fener’de

Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olmak isteyen Fenerbahçe, transferde elini çabuk tutuyor. Avrupa Konferans Ligi takviminin erken başlayacak olması nedeniyle harekete geçen Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci transferinde dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile bombayı patlattı. Günlerdir haberi yapılan yıldız isim, yapılan ön anlaşmanın ardından dün İstanbul'a geldi.

2 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Havalimanından ayrılan Dzeko, iki aşamalı olarak yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmak üzere kulübe geçti. Bosnalı futbolcu, burada 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Dzeko Fenerbahçe'den senelik 4.2 milyon Euro kazanacak. Yıldız golcü, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu biliyorum. Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İSMAİL KARTAL'DA SONA DOĞRU

FENERBAHÇE'DE transfer hamlelerinin yanı sıra teknik direktör konusu da çözüme kavuşturuluyor. Olağan Mali Genel Kurul'da Başkan Ali Koç'un "Yeni hocamız yerli ve camiayı bilen bir isim olacak" açıklaması sonrası gözler İsmail Kartal'a çevrilmişti. Daha önce çalıştırdığı sarı-lacivertli camiada oynattığı futbolla beğeni toplayan Kartal ile anlaşmanın da açıklanması bekleniyor.

YILDIRIM KONUŞACAK

FENERBAHÇE'NİN eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalar yapacak. Daha önce kulübün başkanı Ali Koç'a kongre çağrısı yapan ve geçtiğimiz günlerde katılacağı canlı yayın son anda iptal edilen Yıldırım'ın bugün bir basın toplantısı gerçekleştireceği açıklanmıştı. Yıldırım'ın, olağan mali kongrede kendisini sert sözlerle eleştiren Ali Koç'a cevap vermesi bekleniyor.