Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması!

Basın toplantısı düzenleyen Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'a eski Fenerbahçe asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu eşlik ediyor. Aziz Yıldırım, açıklamasında "Kongrede kimse aday olmazsa ben aday olacağım." diyerek çağrıda bulundu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın gündeme dair açıklamaları...

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

Sn. Ali Koç'a camiamizın son 5 yılda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle güven azalmış, sabır ve destek azalmıştır. Tribünlerde yükselen istifa sesleri gelecek günler için kaygı vericidir. Ben kendisine kulübümüzün geleneğine olan güveni tazelemek, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için olağan üstü kurula gitmeyi önerdim. Bu önerimin arkasındayım. Kendisinin belirttiği gibi belki de bu sezon Ali Bey'in son sezonu olacak.

"ADAY ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"

Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, gelir orda karşı aday olarak aday olurum. Onların burada işi yok.

"ALİ BEY, YA KONGRE YAP YA DA KONUYU KAPAT"

Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat.

"NEREDE VERİLEN SÖZLER?"

5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimdeki yönetimlerde hep çok güçlü insanlar vardı."