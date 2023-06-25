Vedaya çok yakın

Fenerbahçe'de Arda Güler bilmecesinin önümüzdeki hafta içerisinde çözülmesi beklenirken dünya devleri yıldız oyuncu için sıraya girdi. Sport Digitale'in haberine göre Serie A devi Milan, Arda Güler için somut adım attı ve İtalyan takımı, Arda ile resmi transfer görüşmesinde bulunmak için Fenerbahçe'ye ilgi yazısı gönderdi. Milan gibi Barcelona'nın resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladığı öne sürüldü. İspanya'dan Barcelona dışında Sevilla ve Real Madrid'in de oyuncuya ilgisi bilinirken, Hollanda'dan Ajax, Fransız kulübü PSG ve Almanya'dan Dortmund da ısrarcı tutumunu sürdürüyor.

ALMANYA'YA GİDEBİLİR

Arda Güler'in ilk antrenörü Erol Tokgözler, eski öğrencisiyle ilgili bir Youtube kanalına yaptığı açıklamada "Arda'ya 20-30 teklif var. Bir tercih varsa ve bu tercihi Arda Güler yapacaksa bence Arda Dortmund'u tercih eder. Arda, Almanya'yı istiyordu" yorumunu yaparken önümüzdeki günlerde bu konuda bir netlik yaşanacağı gelen haberler arasında. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BECAO BİTTİ GİBİ

Ryan Kent ile Edin Dzeko'yu kadrosuna katan F.Bahçe savunmaya takviye için girişimlerini hızlandırdı. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Rodrigo Becao için temaslarını sürdürüyor. Udinese'nin, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için 10 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise bu transferi bonuslar ile birlikte 8 milyon Euro civarında bitirmek istediği belirtildi. Szalai'ye gelen teklifleri değerlendirecek yönetim, Macar stoperi 15 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmüyor.

İNTER DE İSTİYOR

Brezilyalı stoperin talipleri arasında Inter ve Serie A'dan bazı takımlar olduğu kaydedildi. Becao'nun, diğer tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia ediliyor. Geride kalan sezon 28 maçta görev yapan Rodrigo Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Becao'nun, Udinese ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.