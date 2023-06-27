Tatil dönüşü imza

Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Jorge Jesus'un yeri henüz doldurulamazken, imzanın bayram sonrasına kaldığı öne sürüldü. Ali Koç'un yerli bir hocayla anlaşacağız sözlerinin üzerine gözler tamamen Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Sergen Yalçın'a çevrilmişti. Kurmaylar gündemdeki isimlerle görüşmeler yaparak aday listeyi iki kişiye kadar düşürmüştü. Yönetim, Abdullah Avcı'yı liste başı yaparak, Kartal'ı yedekte tutmayı planlıyordu. Ancak Abdullah Avcı'ya özellikle taraftarlardan gelen tepkiler sonrası ibre bir anda Kartal'a döndü.

KANARYA'YI İKİ DÖNEM ÇALIŞTIRDI

Koç'un Avcı ile yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı, ama olası bir başarısızlıkta büyük tepki toplayacağı için yeniden Kartal'da karar kıldığı iddia edildi. İsmail Kartal'ın şuan da Hac görevini yerine getirdiği öğrenilirken, deneyimli çalıştırıcıyla bayram sonrası son görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa sarı-lacivertlilerin gelecek sezonki hocası İsmail Kartal olacak. Kartal, daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

ARDA BİLMECESİ

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Arda Güler hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, geleceği merak konusu oldu. Avrupa'nın dev ekipleri sarılacivertli kulübün kapısına dizilirken, Kanarya'nın 18 yaşındaki futbolcuyu en az 1 sezon daha takımda tutmak istediği biliniyor. Geçtiğimiz hafta Ali Koç, Arda Güler ve babasının arasında yapılan toplantıdan sonuç çıkmamıştı. Bu üçlünün bayram sonrası tekrardan toplanarak Arda'nın geleceği hakkında son kararı vermesi bekleniyor.