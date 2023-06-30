Barca Arda için devrede

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. İspanya La Liga devi Barcelona'nın Arda ısrarı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneğini Real Madrid'e kaptırmak istemeyen Katalan devinin, 18 yaşındaki on numara için harekete geçtiği öğrenildi. Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler transferi adına Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için görüşmelerde bulunmak adına Türkiye'ye geldi.

REAL MADRİD DE ISRARCI

Öte yandan, Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de Arda'dan vazgeçmediği öğrenildi. Madrid ekibinin planları arasında ilk olarak Arda Güler'in bonservisinin alınması ve 1 sene kiralık olarak Fenerbahçe'de kalmasının yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğin Arda Güler'in Real Madrid'in alt takımında oynamasının olduğu belirtildi. İspanyol devinin bu önerisini Arda'nın kabul etmesinin beklenmediği de kaydedildi. Bu arada, tatilini Bodrum'da sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Arda'yı yatına davet ederek bir görüşme daha gerçekleştirdiği öğrenildi.