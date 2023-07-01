Arda’yı çok istiyoruz

Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da genç yıldızı Arda Güler'i takımda tutmak için çabalıyor. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler'in adım adım Barcelona'ya gittiği öğrenildi. Sözleşmesinede 17.5 milyon Euro serbest kalır maddesi bulunan yıldız futbolcunun da gelişimi açısından Xavi'nin çalıştırdığı Katalan ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

DECO'NUN İLK TRANSFERİ

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'teki Onze adlı spor programına yıldız isim için önemli açıklamalar yaptı. Arda'yı kadrolarına katmayı çok istediklerini dile getiren Laporta, "Arda Güler uzun bir süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Deco'nun da onunla ilgili olumlu düşünceleri mevcut. Deco, transfer çalışmalarını sürdürmek için şu an İstanbul'da. Her şey olumlu olarak ilerliyor. Umarım en kısa sürede aradaki son pürüzlerde giderilip imzalar atılacak" diye konuştu. Eğer Arda Güler, İspanya'ya giderse Barcelona'nın yeni sportif direktörü olan Deco'nun ilk transferi olacak.

BİR YIL KİRALIK OLARAK KALACAK

Barcelona ile büyük ölçüde anlaşan Arda Güler'in bir sezon daha Fenerbahçe'de kalacağı öne sürüldü. Barcelona'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle bu sezon Arda'yı kadrosuna katması zor gözüküyor. Ancak Katalan ekibi, La Liga yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde gelecek sezon için transfer yapma izni aldı. Bu bağlamda Barça, anlaşma sağlanınca Arda'yı bir sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralayacak. Ayrıca, Barcelona'nın 17.5 milyon Euro'nun bir kısmını bu sezon geri kalanını da gelecek sezon sarı-lacivertli kulübe ödeyeceği açıklandı.

ALİ KOÇ'UN TAVIRLARINA TEPKİ

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, yine Twitter'da çok konuşuldu. Taraftarlarla yıldızı barışmayan Koç, bu kez de İsmail Kartal'ın imza törenindeki tavırlarıyla tepki topladı. Geçen sezon başında Jorge Jesus'un imza töreninde takım elbise giyen ve Portekizli hocayla sarmaş dolaş olan Koç, camianın içinden gelen Kartal için aynılarını yapmadı. Koç, sadece gömlek giyerken, salaş tarzı ve elleri cebinde poz vermesi Kartal'ı ciddiye almıyor iddialarını gündeme getirirken, taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

İşte atılan bazı twitler:

@KerimBozaci: Alicim, tatile gitmişsin ve hafiften de yanmışsın. Son günde çat diye hocayı açıklamışsın. Fenerbahçe'ye ilgin bu kadar işte. @Onurca: Bu üslup şahsımca küçümsemedir. Bu tarzla başarılı olma şansı çok düşük. @Kahvecibaykus: İstemeden getirmiş gibi duruyor.