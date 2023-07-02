Son karar İspanya

Türkiye futbol gündeminin ilk sırasında bulunan Arda Güler'in kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılırken, futbolcunun bu sezonu da Fenerbahçe'de geçireceğine yönelik haberler de ağırlıkta. Arda'nın Barcelona'ya daha yakın olduğu bilinirken, geçtiğimiz günlerde F.Bahçeli idaricilerle görüşen Deco'nun bu transfer için süre istediği konuşuluyor. İspanyol basını Fenerbahçe'nin gelecekteki bir satışın %20'sini de isteyeceğini ve Barça'nın anlaşmayı imzalamak için Arda Güler ile ilgili koşulların kabul edildiğini belirtiyor.

REAL DE ÇOK ISRARCI

Arda'nın Deco ile Bodrum'da bir araya geldiği öne sürülürken İspanyol Sport ise "Arda Güler, kendisini geleceğe hazırlamak isteyen Real Madrid'in planlarına çok iyi uyacak bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Arda Güler'i takımında mutlak isteyen F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise oyuncunun bir sezon daha takımda kalmasında ısrar ediyor.

YILDIZ HAREKATI

Fenerbahçe yönetimi, çok yetenekli gördüğü milli oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. Almanya'da doğan ve Bayern Münih altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu, Juventus'un genç takımı ile geride kalan sezonda 45 resmi maçta 15 gol atarken 7 de asist yaptı. Forvet arkası, sağ ve sol kanat olarak görev yapan Kenan, Türkiye U21 Milli Takımında da forma giyiyor.

PUSKAS GOLÜNE ADAY OLUYOR

FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı. FIFA'nın sosyal medya hesaplarından Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı. 2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı. Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.

SOLA KOLASİNAC GELİYOR

Fenerbahçe'ye menajerlerden öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak sol bek pozisyonu için Sead Kolasinac, Kanarya'ya önerildi. Atalanta kulübünün de Bosna Hersekli oyuncuya ilgisi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da tamamlayan 30 yaşındaki oyuncu, tam 41 maça çıktı, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe yönetimi ise öncelikle Osterwolde'nin kamp performansını görmek istiyor. Hollandalı ismin durumuna göre sol bek transferi şekillenecek.