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Haberler Fenerbahçe Fener için flaş iddia

Fener için flaş iddia

Fener için flaş iddia

Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı tartışma ile dikkat çeken Portekizli kadın doktor Eva Carneiro'yu takım doktoru olarak açıklayacağı ileri sürüldü. 2015 yılında Chelsea'nin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından dünya kamuoyunun ilgi odağı haline geldi.

Eden Hazard'a yardım etmek için hakemin izni olmadan sahaya koştu. Mourinho bu yüzden çılgına döndü ve Eva'ya hakaret etti. Eva, bu olaydan kısa bir süre sonra kulüpten uzaklaştırıldı. Medya daha sonra Carneiro'nun Chelsea oyuncusu Branislav Ivanovic ile iddia edilen aşk ilişkisi nedeniyle ünlü teknik direktör tarafından ateş altına alındığı hikayesini yayınladı. İngiliz medyasına göre Eva daha sonra kulübün teklif ettiği 1.2 milyon sterlinlik tazminatı reddetti.

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