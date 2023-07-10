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Fenerbahçe penaltılarda yıkıldı

Sarı-lacivertliler turnuvadaki ilk maçında golsüz berabere kaldığı ev sahibi Zenit’e penaltılar sonucunda 4-3 yenildi.

Fenerbahçe penaltılarda yıkıldı
Yeni sezon çalışmaları kapsamında Rusya'ya giden Fenerbahçe, katıldığı Pari Premier Cup Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında Zenit ile oynadı. Maça etkili başlayan ev sahibi, 6, 9, 22 ve 37'de ciddi pozisyonlar geliştirdi ancak kaleci İrfan Can, bu tehlikeleri savuşturdu. İkinci yarıya da aynı kadroyla çıkan Fenerbahçe, bu bölümde daha etkiliydi. Dikine paslar yapan sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin sol kanattan bindirmeleriyle ciddi pozisyonlara girdi ancak 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Zenit, penaltı atışlarında Fenerbahçe'yi 4-3 yenmeyi başardı. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçını 12 Temmuz'da saat 19.30'da Kızılyıldız ile yapacak.
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