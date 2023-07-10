Ve Djiku bitti gibi

Defans hattında büyük bir değişim yaşaması beklenen F.Bahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ganalı futbolcu Alexander Djiku ile büyük ölçüde anlaştı. Son olarak Strasbourg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri İstanbul'a gelmişti. Son olarak Strasbourg forması giyen Djiku, kariyerinde Bastia, Caen ve Strasbourg gibi takımlarda forma giydi. Defans hattında stoper olarak görev yapan Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Kariyerinde 246 maça çıkan Alexander Djiku, 6 gol 3 asist üretti.

SZALAİ BERLİN YOLCUSU

Djiku transferi ile birlikte Attila Szalai de takımdan ayrılıyor. Bilindiği üzere Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile Fenerbahçe bir süre önce görüşmelere başlamıştı. Alman basınından Kicker'ın son dakika haberine göre; Kulüpler, Szalai'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Haberde Union Berlin'in 12 milyon Euro teklif ettiği Macar stoper için Fenerbahçe'nin ilk olarak 20 milyon Euro istediği belirtildi. Bundesliga ekibinin, teklifini 14 milyon Euro'ya yükselttiği ve sarı-lacivertlilerden olumlu yanıt aldığı gelen haberler arasında.

GANA FORMASI İLE 20 MAÇ

Alexander Djiku Gana Milli Takımı formasıyla 20 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol atan oyuncu Fransa Ligi'nden başka ligde görev almadı. Kariyerinde Bastia, Caen ve Strasbourg kulüplerinde görev alan oyuncu için Beşiktaş da devredeydi.