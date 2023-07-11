Fener’de işlem tamam

Fenerbahçe, hem savunma hem de hücum hattına takviye için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Strasbourg'un Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya imza attırdı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda düzenlenen törende yıldız savunmacıya 3+1 yıllık imza attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonlukları diliyoruz" denildi.

UMUT SIRADA

Forvet rotasyonunu da genişletmek isteyen Kanarya'nın bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu. A Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

SOL STOPER PERES OLACAK

Jorge Jesus'dan farklı bir görev tanımı yapacak olan teknik direktör İsmail Kartal, Luan Peres ile ilgili kararını verdi. Portekizli teknik adamın sol bekte oynattığı Peres için de artık orjinal mevkisine döneceği öğrenildi İsmail Kartal, Brezilyalı defans oyuncusunu sol stoperde oynatmayı planlıyor. Sol bekte ise Ferdi-Oosterwolde ikilisi ile yola devam etmeyi düşünüyor. Sağ bek rotasyonunda Osayi- Mert Müldür-Nazım Sangare yeterli görülüyor. Mert Müldür için yapılan 3 milyon Euro'luk teklif kabul görme aşamasında olduğu öğrenildi.