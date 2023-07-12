Ekambi sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek için iddialı bir ekip kurmaya çalışan Fenerbahçe'de Zaha bilmecesi devam ediyor. Fildişi Sahilli yıldızın kararı beklenirken, sarılacivertli yönetim bu oyuncunun alternatifini de belirledi. Sarı-lacivertliler, Olimpik Lyon forması giyen ve sözleşmesi 2024 de bitecek olan Toko Ekambi için girişimde bulundu. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz seneyi Rennes'te kiralık olarak geçirmişti. Fransız takımı oyuncuyu kadroda düşünmezken, bonservisinde de yardımcı olacak.

LYON YARDIMCI OLACAK

ZAHA kararını başka bir takımdan yana kullandığı an Kanarya, Kamerunlu oyuncu için Lyon'un kapısını çalacak. Forvet pozisyonunun yanı sıra sol açık mevkiinde de oynayabilen Kamerunlu milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında.

SZYMANSKİ'DE MUTLU SON

Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerini Sebastian Szymanski ile dolduracak. Polonyalı yıldız için yapılan girişimlerde önemli mesafe kat edildi. Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldızla 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Dinamo Moskova'nın da 20 milyondan aşağıya düştüğü ve tarafların 10 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE UMUT İMZALADI

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Golcü oyuncu Umut Nayir, 2+1 yıllığına sarı-lacivertlilere imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.