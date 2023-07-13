Szymanski Fener’de

Dzeko, Djiku ve Umut Nayir'e imzayı attıran Fenerbahçe'den dün flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi 4 yıllığına renklerine bağladı. Kanarya'nın futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya 4 sene içerisinde taksitlerle 9 milyon 750 bin Euro ödeyeceği ve dayanışma katkılarını da Kanarya'nın üstleneceği açıklandı.

YILLIK 2 MİLYON EURO

24 yaşındaki Polonyalı oyuncunun yıllık 2 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü. Başarılı 10 numara 2022-23 sezonunun başında Feyenoord'a kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde 250 resmi maçı bulunan oyuncu, kariyeri boyunca 37 gol 49 asistlik performans yakaladı.

KARTAL ATILDI F.BAHÇE YENİLDİ

Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ilk maçında Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında da Kızılyıldız'a 3-1'lik skrola teslim oldu. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Joao Pedro attı. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren goller ise henüz ilk dakikada Peter Olayinka, 39. dakikada Mirko Ivanic ve 82. Vladimir Lucic'ten geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi. Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak. Öte yandan maçın 20. dakikasında sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bırakan Arao'nun durumu yapılacak testlerden sonra belli olacak.