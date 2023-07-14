Fener’de ayrılık vakti

Üst üste yaptığı takviyelerle dikkat çeken F.Bahçe'de takımdaki oyuncuların geleceği de merak konusu olurken, kısa sürede ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Dün Samatta ile yolların ayrılmasıyla bu süreç başlarken yönetimin maaş yükü kurtulmak ve kasasını doldurmak için gelen tekliflere açık olduğu gelen haberler arasında. Sarılacivertlilerde Joshua King, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joao Pedro, William Arao, ve Osayi Samuel gibi isimlerle yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Özellikle Umut transferi sonrası Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edilirken, futbolcuya Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda teklif geldiği öne sürüldü. Birçok kulübün transfer listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu için satılmasına izin vermeyen İsmail Kartal, bu sezon genç oyuncundan pek çok yerde yararlanmayı düşündüğünü yönetime bildirdi. Kanarya yaşanacak ayrılıkların durumuna göre kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdürecek.

SAMATTA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

YENİ sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Aston Villa'dan transfer ettiği Mbwana Samatta'nın sözleşmesini feshetti. Bu sezon Genk ile 36 maça çıkan Tanzanyalı futbolcu, 6 gol 1 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındakı futbolcu, Yunanistan'ın PAOK ekibi ile sözleşme imzalayacak. Sarılacivertliler bu transferle 2.75 milyon Euro maaş yükünden de kurtulmuş oldu.

YILDIZLARA YAKIN TAKİP

FENERBAHÇE, transferde kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Edin Dzeko, Djitu, Umut Nayir ve Szymanski transferleri ile dikkat çeken F.Bahçe, Livakovic için hem de Becao için teklifini yükseltti ve toplamda 18 milyon Euro'luk paket hazırladı. Kanarya'nın Udinese'den Becao için yaptığı 7 milyon Euro'luk teklifi 9 milyon Euro'ya yükselttiği Livakovic için de Villarreal'e sunulan 7.5 milyon Euro'luk ilk teklifin yine 9 milyon Euro'ya çekildiği öğrenildi. Becao olmazsa rota Mohammed Salisu'ya çevrilecek. Fenerbahçe'nin hem Southampton'ın hem de Göztepe'nin sahibi Rasmus Ankersen'e 6.5 milyon Euro'luk teklif sunacağı bildirildi. F.Bahçe ayrıca Sassuolo'dan Mert Müldür ile de imza aşamasına geld