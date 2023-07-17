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Fenerbahçe bombalıyor

Kadrosuna Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Djiku Szymanski ve Dusan Tadic’i katan Kanarya; Livakovic, Becao, Cuadrado ve Bamba için de geri sayımda.

Fenerbahçe bombalıyor

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferde dur durak bilmiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kanarya, yaptığı 5 transferin ardından yapacağı yeni hamlelerle de rakiplerine göz dağı vermek istiyor. Kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın elinden kaptığı Dusan Tadic'e de 2 yıllık imza attırırken, Rodrigo Becao transferinde de mutlu sona ulaştı. Dominik Livakovic ve Juan Cuadrado transferlerinde de ısrarını sürdüren ve sonuç almaya yakın olan Kanarya, Lille'den ayrılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jonathan Bamba için de temaslarını sürdürüyor.

BİRÇOK YILDIZLA TEMASTA

Kaleci Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 10 milyon Euro'ya Udinese ile söz kesilen stoper Becao'nun da bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. F.Bahçe, bonservisi elinde olan Kolombiyalı futbolcu Juan Cuadrado'yu ikna turlarına ise devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 35 yaşındaki yıldız için yaklaşık 4 milyon Euro maaşı gözden çıkardığı ifade edildi. Lille ile olan sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde olan Bamba için de devreye giren Kanarya, değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismi yüksek maaşla ikna etmeye çalışacak

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