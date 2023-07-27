Fenerbahçe farka koştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayan Fenerbahçe rahat kazandı. Takımının başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, ilk resmi maçına çıkmış oldu. Sarı-lacivertliler maça çok hızlı başladı. 8. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 11'de Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

13'te Tadic'in pasında savunma arkasında sarkan Dzeko, topu yerden ceza sahasına çevirdi. Kent penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da temponun düşmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, 61'de sol taraftan Mert Hakan'ın yerden ortasında topu boş kaleye gönderen Dzeko ile farkı 3'e çıkardı.

Bu golden 2 dakika sonra Kanarya, seken topu alıp kaleciyi de geçerek boş kaleye golü atan Szymanski ile iyice rahatladı: 4-0. 88'de King'in ceza sahası önünde çektiği şut, savunmadan sekerek kalecinin üstünden ağlara gitti ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

5 YENİ TRANSFER 11'DE BAŞLADI

SARI-LACİVERTLİLERİN 11'inde 5 yeni isim yer aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal; Altay, Osayi- Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Szymanski, Mert Hakan, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'ini sahaya sürdü. Fenerbahçe,yaklaşık 2 aylık aranın ardından tribünlerinin önünde bir resmi maça çıktı.