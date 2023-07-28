Fenerbahçe’nin Dominguez ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez ısrarı sürüyor. Daha önce gündemine aldığı 25 yaşındaki yıldız için fiyat yükselten sarı-lacivertliler, Bologna ile uzlaşmak için şartlarını zorluyor. Kanarya, Dominguez'e yıllığı 2.7 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif ederken, İtalyan ekibine de 10 milyon Euro önermiş ancak teklifi reddedilmişti.

Bonservis bedelinde güncelleme yapan F.Bahçe, rakamı 9 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro da bonuslar olacak şekilde 13 milyon Euro olarak revize etti. Bologna'nın ise 15 milyon Euro bonservis ve bonuslara ek olarak sonraki satıştan pay istediği öğrenildi. 2019 yılında 8.5 milyon Euro'ya Bologna'ya transfer olan Dominguez'in, sözleşmesi 2024'te sona erecek.

'KUSURSUZ FUTBOL'

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 yenerek gövde gösterisi yaptı. Farklı galibiyet Avrupa basınında geniş yankı uyandırırken, yeni transferlerin performanslarına övgü yağdırıldı. Moldova basınında üzüntü hakimken, İtalya'da Dzeko, İskoçya'da Kent, Sırbistan'da Tadic ve Polonya'da ise Szymanski öne çıkarıldı. Sırp basınından Kurir 'Dzeko kusursuz futbolunu golle taçlandırdı. Tadic harika bir maç çıkardı. Bu iki futbolcu da müthiştiler. Sahada tatmin eden bir F.Bahçe vardı' dedi.