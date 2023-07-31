İbre Navas’a döndü

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde önemli hedefleri olan Fenerbahçe, 1 numara transferinde rotayı Fransa'ya çevirdiği. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominic Livakovic'i İstanbul'a getirmek için yoğun çaba sarf ederken, transferin uzaması üzerine başka alternatiflere yöneldi. Bu doğrultuda yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuyla listesinin ilk sırasına yeniden PSG'nin tecrübeli file bekçisi Keylor Navas'ı yerleştirdi. Yaz transfer döneminde Symanski, Tadic ve Dzeko gibi önemli yıldızları Fenerbahçe'ye kazandıran Başkan Ali Koç, Fransız ekibinde forma giyen Navas için bir kez daha devreye girdi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Kosta Rikalı Navas daha önce de gündeme gelmişti.

ALİ KOÇ DEVREDE

Başkan Koç ve kurmayları, bu hafta içinde bonservis engelini aşmak ve futbolcuyu ikna etmek için yoğun mesai harcayacaklar. Kariyerinde İspanya'da Levante, Albacate ve Real Madrid gibi önemli ekiplerde forma giyen Navas'ın da sarı-lacivertli ekibe transferine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

SALİH ÖZCAN İÇİN KÖTÜ HABER GELDİ

Fenerbahçe'nin ön libero transferi için kemasta bulunduğu Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'dan kötü haber geldi. Türkisia ye A Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Dirk Hebel, "Salih Özcan bu sene Türkiye'ye gelmeyecek" diye konuştu. Transfer iddialarına yanıt veren Hebel'in bu açıklamasının ardından Salih Özcan transferini şimdilik kapatan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere yöneldi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Salih, Bundesliga kariyerinde toplam 121 maçta forma giydi.

WİLLİAN ARAO'YA SÜPER TEKLİF

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif var. Brezilya basınında yer alan iddialara göre teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Flamengo'dan ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.