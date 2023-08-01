Fenerbahçe turu çok rahat geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı.

İlk yarı gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, Tadic'in ayağından ilk golü buldu. 48. dakikada Tadic'in ceza sahası sol çaprazından pasını verdiği Mert Hakan Yandaş'ın vurduğu top savunma oyuncusundan dönerek Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.

57. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkaran golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Mert Hakan Yandaş paslaşması sonrası Batshuayi'nin ayak ucuyla vurduğu top filelere yöneldi: 0-2.

59. dakikada Belçikalı ikinci golünü kaydetti. Bu kez sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in içeri paralel gönderdiği topa dokunarak filelere gönderen Batshuayi, takımını üç farkla öne geçirdi: 0-3.

62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.

77. dakikada ceza sahası yayı önünde İrfan Can Kahveci'nin verdiği pasta topu kontrol edip sert vuran İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-4.

Maç, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE 3. ELEME TURU OYNAYACAK

İstanbul'daki ilk maçı da 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 (Lüksemburg) ve Maribor (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.