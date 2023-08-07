Fener’e Gambiyalı kanat

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Miha Zajc, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Umut Nayir ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Musa Barrow ile ilgileniyor. Konuyla ilgili Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, "Barrow potansiyeli olan bir oyuncu, ancak uzun yıllardır Bologna'da ve belki de başka bir yerde kendini gösterme zamanı gelmiştir. Çünkü değişikliğe ihtiyacımız var" dedi. Kanarya'nın yıldız oyuncu için 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edilmişti. 2021 yılında Atalanta'dan 14.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Musa Barrow, futbola Hawks FC altyapısında başladı ve 2017 yılında Atalanta altyapısına geçiş yaptı. Başarılı oyuncu 2018 yılında ise A Takıma kadar yükseldi.

KRUNİC KANARYA'YI İSTİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'e olan ilgisi İtalyan basınında da yer buldu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Krunic'i isteyen sarı lacivertli kulüp, Bosnalı futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro'luk bir kontrat teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu karşılık verdiği ve kulübüne bunu ilettiği öğrenilirken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.