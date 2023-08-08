Nicolas geliyor

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir yandan kaleci transferi için yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, diğer yandan orta saha için de arayışlarına devam ediyor. Kanarya, daha önce de teklifte bulunduğu ancak rakamda anlaşamadığı Bologna'nın yıldızı Nicolas Dominguez için tekrar devreye girdi. Kanarya'nın Arjantinli merkez orta saha Dominguez için yaptığı teklifi artırdığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre sarı-lacivertliler Dominguez için 13 milyon Euro+bonus teklifini Bologna'ya iletti. Eğer kabul edilebilir bir teklif gelmezse Bologna, Arjantinli oyuncuyu sözleşmesinin sonuna kadar elinde tutmak istiyor.

MILAN DA ÇOK İSTİYOR

Dominguez için 15 milyon Euro civarında bir transfer ücreti istendiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Milan da teknik direktör Pioli'nin taktiğine uyduğu için Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin Milan'dan daha cazip olduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Dominguez'in kararına bağlı.

SERDAR DURSUN'A ARABİSTAN'DAN TEKLİF

Fenerbahçe'deki geleceği belli olmayan Serdar Dursun'a Arabistan'dan teklif geldi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Raed, Serdar Dursun'u transfer etmek için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Al Raed'in tecrübeli golcü için yaptığı teklifin 500 bin Euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'de 64 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol atarken, 5 asist yaptı. Fenerbahçe, deneyimli ismi Maribor ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmemişti.