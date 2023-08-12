Cengiz heyecanı

Fred transferini açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Marsilya'dan Cengiz Ünder için yeniden harekete geçti. Kanarya, daha önce yapılan görüşmelerde Marsilya'nın milli futbolcu için 20 milyon euro talep etmesinin ardından görüşmeleri askıya aldığı oyuncu için yeniden girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı. Bu arada milli futbolcu, takımıyla dünkü idmana katılmadı. Cengiz Ünder'in kas sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtilse de Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ile anlaştığı iddiaları da gündemde.

FRED'DE MUTLU SON

Fenerbahçe dün akşam Brezilyalı orta saha Fred'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, transfer görüşmeleri için 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.