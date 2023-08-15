Livakovic geliyor

FENERBAHÇE'DE transfer şov devam ediyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarılacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti. Dinamo Zagreb'in kalecisi için uzun süredir uğraş veren Fenerbahçe'nin, başarılı kaleciyi kısa sürede İstanbul'a getirmesi planlanıyor. 28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon Euro'ya el sıkışan Kanarya, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.

AEK-Dinamo Zagreb mücadelesi öncesinde çıkan olaylar sebebiyle tarihler değişti. Eşleşmenin ilk maçı 15 Ağustos'ta Zagreb'de, rövanş 19 Ağustos'ta Atina'da oynanacak. Hırvat kalecinin mücadele sonrası İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi mukavele imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki tecrübeli eldivenle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak. Livakovic yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

DAHA ÖNCE KAFASI KARIŞMIŞTI

SARI lacivertliler, Hırvat kulübün Avrupa kupası maçları ve menajerlerin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle Livakovic'in kafasını karıştırması nedeniyle transferi bir türlü noktalayamamıştı.

FENERBAHÇE'YE MISIRLI STOPER

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, stoper hattı için Mısırlı Omar Fayed ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıldığını ifade ederek yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir" denildi.