Kanarya çok farklı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ilk maçta 3-1 yendiği Maribor'u deplasmanda farklı mağlup ederek turladı: 0-3. Sarı-lacivertliler, Play-Off turunda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. 17. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla Batshuayi'nin arka direğe ortasında İrfan Can meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 25'te sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında defanstan dönen topa ceza sahası içinde Tadic'in vuruşunda önce savunmaya ardından da direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. 31'de Peres ceza sahası içinde Jakupovic'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 32'de beyaz noktanın başına geçen Jakupovic'in vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

GOLLER ÜST ÜSTTE GELDİ

54'te Tadic ortasında Batshuayi topu indirdi. Zajc'ın şutunda top üst direkten döndü. 77'de İrfan Can'ın pasında topla buluşan Szymanski harika bir şutla ağları havalandırdı: 0-2. 81'de King sol kanatta son çizgiye inip içeri çevirdi, iyi yer tutan Tadic fileleri havalandırdı: 0-3. 89'da İsmail uzaklardan sert vurdu, top az farkla auta çıktı. Maç 3-0 sona erdi.

SLOVENYA'DA SKANDAL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu. Bu dakikada Mariborn taraftarlarının Fenerbahçe taraftarlarının pankartını aldığı ve bu nedenle olayların çıktığı öğrenilirken, maç boyunca Sloven holiganların ırkçı tezahüratlarda bulunduğu belirtildi. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Sarı-lacivertli taraftarlara Sloven polisi tarafından biber gazı sıkılması da tepki çekti.