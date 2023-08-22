Fenerbahçe tam gaz

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK'nın ardından deplasmanda Samsunspor'u da yenerek ikide iki yaptı: 0-2. 9. dakikada Tadic'in sağ kornerden direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Okan parmaklarının ucuyla çeldi. 137'de Fred'in ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla direğin solundan auta çıktı. 62'de Cengiz'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 72'de Tadic'in ara pasında topu önünde bulan Fred'in şutu filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla hakem Volkan Bayarslan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 90+8'de İrfan Can'ın ara pasına iyi hareketlenen Szymanski aşırtma vuruşla skoru ilan etti: 0-2.

YENİLER 11'DE

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi. İki futbolcuda ilk müsabakalarında gösterdikleri performans sonrası taraftardan alkış aldı.

KARTAL'DAN SİL BAŞTAN KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde karşılaştıkları Maribor maçının kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Samet, Peres, Zajc'ın yanı sıra Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi'yi yanında oturttu. Kartal, bu futbolcuların yerlerine Serdar, Djiku, Fred, Mert Hakan, Cengiz ve Dzeko'ya ilk 11'de forma verdi.