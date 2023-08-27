  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe hareketli

Fenerbahçe hareketli

Altay’ı Manchester United’a, Serdar Dursun’u Karagümrük’e gönderen, Emre Mor için Cagliari ile pazarlık yapan Fenerbahçe, Krunic için ise Milan ile anlaşmak üzere

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe hareketli

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Yapılan yıldız transferlerden sonra takımdan peş peşe ayrılıklar gerçekleşirken, yönetim '6' numara transferinde son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler milli kalecisi Altay Bayındır'ı Manchester United'a, forveti Serdar Dursun'u Fatih Karagümrük'e gönderdi. Bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için ise İtalya ekibi Cagliari ile pazarlık yapan yönetim, bu transferden de en az 6.5 milyon Euro'yu cebine koymayı planlıyor. Kurmaylar teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic transferinde de son aşamaya geldi.

Milan'a 3. kez teklif yapan başkan Ali Koç, 10 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus karşılığında 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Crespo, Joshua King ve Luan Peres gibi isimlerin de kulüpten ayrılması bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA