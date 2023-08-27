Fenerbahçe hareketli

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Yapılan yıldız transferlerden sonra takımdan peş peşe ayrılıklar gerçekleşirken, yönetim '6' numara transferinde son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler milli kalecisi Altay Bayındır'ı Manchester United'a, forveti Serdar Dursun'u Fatih Karagümrük'e gönderdi. Bu sezon forma şansı bulamayan Emre Mor için ise İtalya ekibi Cagliari ile pazarlık yapan yönetim, bu transferden de en az 6.5 milyon Euro'yu cebine koymayı planlıyor. Kurmaylar teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği Rade Krunic transferinde de son aşamaya geldi.

Milan'a 3. kez teklif yapan başkan Ali Koç, 10 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus karşılığında 29 yaşındaki Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Crespo, Joshua King ve Luan Peres gibi isimlerin de kulüpten ayrılması bekleniyor.