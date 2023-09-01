Fenerbahçe işi bitirdi

UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 5-1 yendiği Hollanda ekibi Twente'yi deplasmanda da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. 2. dakikada Daan Rots'un ceza sahasına ortasında topla buluşan Wolfswinkel'in şutu az farkla dışarı çıktı. 12'de sol kanattan Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 35'te sağ kanattan Cengiz'in ortasında arka direkte Tadic'in gelişine vuruşunda kaleci Unnerstall son anda tehlikeyi önledi.

DZEKO SKORU BELİRLEDİ

51'de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Stejin'in kaleci İrfan Can ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direkten geri döndü. 63'te Kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta Vlap'ın şutu direkten döndü. Dönen topla buluşan Wolfswinkel'in şutu da yan direğe çarparak dışarı çıktı. 71'de sol kanattan ceza sahasına giren King, ceza sahası içinde Pröpper tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 72'de beyaz noktanın başına geçen Dzeko topu ağlara gönderdi: 0-1. Maç 1-0 bitti.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOKTU

FENERBAHÇE'DE sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımını Hollanda deplasmanında yalnız bıraktı. Ferdi dışında Emre Mor'un da tedavisine devam ediliyor. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Crespo, Zajc, Samet ve Livakovic ise statü gereği kadroda yer alamadı.

KANARYA SİL BAŞTAN

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente'yi 5-1 mağlup ettikleri ilk maçın kadrosuna göre 11'de 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Ferdi, Mert Müldür, Djiku, Ryan Kent, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi'nin yerlerine Osayi Samuel, Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de forma verdi.