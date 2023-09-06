İkinci favori Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa'nın ardından turnuvada şampiyonluğun ikinci favorisi olarak gösterildi. Opta/Stats Perform firmasının veri bilimcisi Nils Mackay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun şampiyonluk favorileri arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi. Sarı-lacivertli takım, İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Konferans Ligi'ndeki diğer Türk takımı Beşiktaş'a ise şampiyonluk favorileri listesinde 7. sırada yer verildi. Değerlendirmeye UEFA Avrupa Ligi'nden elenip gelebilecek takımlar da eklendi.