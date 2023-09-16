Fener’den Sivas’a

Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti. Sarı-lacivertlilerin 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fe.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı. F.Bahçe, bugün yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. F.Bahçe'nin Antalya randevusu yarın 17.00'de başlayacak.