Fener’den 14 yıl sonra ilk

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla ve yenilenmiş yıldızlar topluluğu kadrosuyla giren Fenerbahçe, harika bir başlangıç yaptı. Ligde 5. hafta geride kalırken, sarı-lacivertliler, bir maç eksiği olmasına rağmen 4 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Kanarya sırasıyla Gaziantep FK'yı 2-1, Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 1-0 ve son olarak Antalyaspor'u 3-2 yenerek 12 puan topladı. İstanbul temsilcisi, yeni sezona en son 14 sene önce dörtte dört yaparak başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda sırasıyla Denizlispor'u 2-0, Sivasspor'u 3-0, Diyarbakırspor'u 3-1 ve Manisaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe bu 14 senelik süre boyunca iki kere 3 galibiyet ve 1 beraberlikle lige başladı.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ COCU İLE

Kanarya bu süreçte en kötü başlangıcı ise 2018-2019 sezonunda Phillip Cocu yönetiminde 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle yapmıştı. Kanarya'da toplamda üçüncü dönemini yaşayan İsmail Kartal ikinci kez sezona takımın başında girdi. İlk sezonunda 2014-2015 sezonunda ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kartal, bu sezon ise dörtte dört yaptı.

FENERBAHÇE'YE MACAR HAKEM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjalland ile oynayacağı karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar yönetecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te Nordsjalland ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak. Bogar'ın yardımcılıklarını Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak. Maçta VAR koltuğunda Tams Bognr, AVAR'da ise Istvn Vad oturacak.