Fenerbahçe gol yağdırdı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada 3 gol buldu. 5. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djiku'nun havalandırdığı top Başakşehir savunmasından döndü. Djiku'nun dönen topu takip ederek yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Karzev'e çarparak filelere gitti. 10. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Tadic kale ağzındaki Dzeko'ya indirdi. Dzeko'dan önce Duarte'nin yaptığı ters vuruşta top ağlara gitti. 20'de Cemali'nin hatalı pasında Szymanski araya girerek topun sahibi oldu. Polonyalı oyuncu ceza sahası önünden yaptığı plaseyle farkı 3'e çıkardı.

KONTROLLÜ OYUN SÜRDÜ

İkinci yarı daha dengeli başladı. 51'de Aleksic'in şutu yandan auta gitti. 1 dakika sonra Dzeko savunma arkasına sarktı ancak Boşnak oyuncu topa çok kötü vurdu. 60'ta Başakşehir'in kullandığı kornerde Figueiredo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 80'de fark 4'e çıktı. Sağ taraftan yapılan ortayı Batshuayi kafayla arka direğe indirdi ve Szymanski topu boş kaleye gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

KADRODA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Bright Osayi-Samuel'i hafif sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı 21 kişilik kadroya almadı. Bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde maça başladı. Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel'in yanı sıra Cengiz Ünder, Emre Mor ve Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle, Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.