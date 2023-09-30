Kanarya koltuğu sevdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı. Sarı-lacivertli takım 2. haftada aldığı liderlik koltuğunu bırakmadı. İsmail Kartal yönetiminde sezona kayıpsız başlayan Fenerbahçe'nin başarılı performansı istatistiklere de yansımış durumda. Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de birçok parametrede ilk sırada yer alıyor.

SAVUNMACILARDAN MÜTHİŞ KATKI

Kanarya, maç başına gol beklentisi, maç başına şut pası, maç başına şut, maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma, maç başına başarılı anahtar paslarda zirvede yer alıyor. Sarılacivertlilerde Edin Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci takımın gol yükünü çekerken, savunmacılardan da takıma büyük destek geldi. Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

GOL MAKİNESİ SZYMANSKİ

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Sebastian Szymanski, Başakşehir karşısında da gollerini devam ettirdi. Polonyalı futbolcu, attığı 2 golle galibiyette başrolü kaptı. Bu sezon sarı-lacivertli takımın oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen başarılı orta saha takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Szymanski 11 gole katkı yaparak 6 gol ve 5 asistle 11 gol katkısı veren Edin Dzeko ile başı çekiyor.

FİKSTÜR AVANTAJI

Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak giren ve zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, önümüzdeki 10 karşılaşmada İstanbul dışına sadece bir kez çıkacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte yalnızca deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu 10 maçın altısında iç sahada mücadele edecek. Geride kalan 4 maçın birinde Adana deplasmanına gidecek olan Kanarya, 3 mücadelede ise yine İstanbul'da oynayacak.

1.10.2023 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

8.10.2023 Kasımpaşa-Fenerbahçe

22.10.2023 Fenerbahçe-Hatayspor

29.10.2023 Pendikspor-Fenerbahçe

4.11.2023 Fenerbahçe-Trabzonspor

12.11.2023 Adana Demir-Fenerbahçe

26.11.2023 Fenerbahçe-Karagümrük

4.12.2023 Fenerbahçe-Sivasspor

9.12.2023 Beşiktaş-Fenerbahçe

17.12.2023 Fenerbahçe-Konyaspor