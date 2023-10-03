Turbo Fener

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde harika bir performans gösteren Fenerbahçe, son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek resmi maçlarda 14'te 14 yaptı. Ligde ve Konferans Ligi'nde 7'şer maça çıkan sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanmayı başardı. Ayrıca golcü kimliğiyle de ön plana çıkan İstanbul temsilcisi, Ligde sahasında çıktığı 4 müsabakada 14 gol atarak 3,5 gol ortalaması yakaladı ve bu alanda da zirvede yer almayı başardı. Sarı-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 3 gole ise engel olamadı. Kanarya, deplasmanlarda da aynı başarıyı yakalayarak lig ve Avrupa'da liderlik koltuğunu elinde tutuyor.

KAYIP YAŞAMAYAN TEK TAKIM

Fenerbahçe, ayrıca Konferans Ligi'nde elemeler ve gruptaki ilk maçı dahil yedi maçın hepsini kazanarak bu alanda da zirveyi ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, 14 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmeye de çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, en son 2009- 2010 sezonunda lige 8'de 8 yaparak girmişti. Kanarya, şuana kadar 7'de 7 yaparken, 8 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı deplasmanda yenmesi durumunda bu rekorunu egale etmiş olacak.

REKORA KOŞUYOR

Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor. Sarı-lacivertliler ile 3. dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bu sezon 14 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı göz dolduruyor. Bu sezon gösterdiği performansla Carlos Alberto Parreira dışındaki tüm teknik adamları tek tek geride bırakan İsmail Kartal, kulübün lig tarihindeki en başarılı 2. teknik direktörü oldu.

ALEX'İ YAKALADI

Fenerbahçe'deki Sebastian Szymanski fırtınası dinmek bilmiyor. Üç gün önce Başakşehir'e iki gol atan Polonyalı yıldız dün de Çaykur Rizespor önünde 3. dakikada perdeyi açan isimdi. Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2004-05'te 7 maç) bu yana sarı-lacivertli formayla beş gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu olmayı başaran 24 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 12 resmi maçta 7 gol-2 asiste ulaştı. Szymanski'nin golü aynı zamanda sezonun en erken golü olarak da kayıtlara geçti.

SIRADAKİ RAKİP SPARTAK TRNAVA

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıkacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertliler, H Grubu 2. maçında Slovakya temsilcisi, Spartak Trnava ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçta Nordsjaelland'ı iyi bir oyunla 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ludogorets'e 4-0 teslim olan Slovakya ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.