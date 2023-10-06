Fenerbahçe doludizgin

UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. 8. dakikada süratle ceza sahasına giren Oosterwolde'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 10'da sağ kanattan ceza sahasına giren Kent'in yerden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

KARŞILIKLI GOLLER

54'de Kosa'nın şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi. 62'de King'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutu kaleci Takac'ta kaldı. 70'te Kent ile verkaç yapan King'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 81'de sol kanattan ceza sahasına giren Fred'in son çizgiye inerek kale önüne gönderdiği topu King filelerle buluşturdu: 0-2. 88'de Oosterwolde'nin hatasında ceza sahası içinde topu kapan Ofori'nin şutu ağlara gitti: 1-2. 89'da sağ kanattan Osayi'nin pasında ceza sahası içinde Umut'un şutu kaleci Takac'tan döndü. Dönen topu Szymanski ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 90+8'de Szymanski'nin pasında Tadic topu ağlara gönderdi. Ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı. Maç 2-1 sona erdi.

KiNG YILDIZLAŞTI

FENERBAHÇE'NİN Norveçli oyuncusu Joshua King, takımına galibiyeti getirdi. Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı. Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi. 31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Antona Malatinskeho Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

KARTAL'DAN KADROYA AVRUPA AYARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 9 değişiklik yaptı. Kartal, İrfan Can Kahveci, Livakovic, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic ve Dzeko'nun yerlerine İrfan Can Eğribayat, Serdar, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Kent, King ve Batshuayi'yi oynattı.