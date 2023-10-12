Fener’den Seri’ye kanca

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem Avrupa'da hem de ligde zirvede yer alan F.Bahçe'nin devre arası transfer planları ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin şu anda Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City forması giyen Jean Michael Seri için nabız yokladığı ileri sürüldü. Seri'nin üst liglerden birinde oynamak istemesinden dolayı Kanarya'ya gelmeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da da forma giyen Micheal Seri, sarı-kırmızılı ekipte 37 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu maçlarda 2 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.

KANARYA MİLLİ MESAİDE

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yapan Fenerbahçe'de 12 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına gitti. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ile Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Dusan Tadic Sırbistan, Edin Dzeko B.Hersek, Batshuayi Belçika, Sebastian Szymanski Polonya, Miha Zajc Slovenya, Djiku Gana, Osayi-Samuel Nijerya Milli Takımı'na çağrılırken bu futbolculardan Djiku sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic de bugün Türkiye'ye karşı kalede olacak.